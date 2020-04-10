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Английские СМИ призвали "Вест Хэм" сохранить Ярмоленко

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Андрей Ярмоленко / Getty Images

Авторитетные английские журналисты советуют "Вест Хэму" сохранить в своем составе украинского вингера Андрея Ярмоленко.

По мнению обозревателей издания Football.London, украинец часто страдал от травм, но будучи в форме всегда демонстрировал свой класс и приносил пользу команде.

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"Он долгое время боролся с травмами и не сумел показать весь свой класс. Но когда он играл, доказывал на деле, что способен забивать и создавать моменты для партнеров. Поэтому Ярмоленко стоит сохранить в команде", – отмечается в сообщении.

В сезоне-2020/2021 главный тренер английского футбольного клуба "Вест Хэм" Дэвид Мойес не видит в "основе" своей команды Ярмоленко.

Мойес неоднократно повторял, что со следующего сезона попытается снизить средний возраст футболистов своей команды, чтобы на поле одновременно находилось достаточно "голодных" игроков, которым еще есть что доказывать.

  • В этом сезоне на счету Ярмоленко 15 поединков, три забитых гола и одна результативная передача. Свой последний поединок Андрей провел еще 14-го декабря. Тогда он получил травму и выбыл на длительный срок.
  • Сейчас "Вест Хэм" занимает 16 строчку в турнирной таблице внутреннего первенства.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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