Английские СМИ расхвалили украинца Зинченко за игру в финале Кубка английской лиги

Футболист сборной Украины Александр Зинченко выиграл с "Манчестер Сити" третий подряд Кубок лиги. В финале он помог команде обыграть "Астон Виллу" (2:1).

Издание "Футбол 24" собрало реакцию прессы на игру украинца.

Были приятные неожиданности. Во-первых, игра в отборе – в активе Саши 3 удачные попытки (топ-1 среди "горожан"). Во-вторых, игра головой – 6 успешных воздушных дуэлей с 8. В моменте с пропущенным мячом Зинченко должен сыграть лучше, но особых нареканий на его вчерашний футбол быть не должно.

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Благодаря хорошим показателям украинец получил высокие оценки от статистических порталов: SofaScore – 7.6 (второй после Фодена), WhoScored – 7.4 (более имеют Фоден и Родри).

Британская пресса по достоинству оценила работу Зинченко на "Уэмбли". В основном положительные комментарии – критики меньше, чем похвалы.

Авторитетный Sky Sports выставил Александру средний балл – 7. "Никто не сделал больше касаний мяча, в частности на чужой половине, чем Зинченко. Его кроссы были несколько бессистемными и проходили через раз, но в целом украинец сыграл солидно. Замена Ахмеда Ельмохамади не удивила, ведь он ничего не сумел поделать с левым защитником "Сити", – говорится в материале.

Daily Mail хвалит украинца еще больше: "Мастер диагоналей, особенно на Фодена. С огромным удовольствием подключался к атакам и положительно влиял на игру команды". Оценка 7,5 от известного издания – только Фоден получил высший балл.

"Когда нужно было поддерживать атаку, он поддерживал, вырезая замечательные передачи в штрафную. Позади выбирал идеальное время, чтобы вступать в отбор", – пишет репортер ESPN по "Манчестер Сити" Харри Кеттл, выставляя Александру средние 7 баллов.

Солидарны с коллегой журналисты The Times. Оценка 7 и порция комплиментов: "Энергичное и совершенное выступление. Его диагонали были прекрасными". От Independent Зинченко также получил 7.

Популярная местная газета Manchester Evening News не выделила украинца среди игроков "Манчестер Сити" ни в хорошую, ни в плохую сторону – 7 баллов. "Хорошо выглядел на ограниченном пространстве вокруг штрафной Астон Виллы. Король рондо (мелких перепасовок, – прим.)!"

"Сделал положительное впечатление игрой в атаке, широко на фланге всегда предлагал партнерам свою кандидатуру во пас", – характеризует вчерашнего Зинченко Express. Оценка средняя в команде – 6. Столько же поставил Mirror: "В его действиях до сих пор заметно безрассудство, но Зинченко доказал, что он более надежный вариант, чем Мэнди".

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А вот респектабельные английские издания не слишком порадовали персональных фанов Александра. "Отлично атаковал до конца левый фланг, но не закрыл нормально соперника, когда Астон Вилла забила свой гол", – информирует The Guardian, подкрепляя слова 6 баллами.

The Telegraph вообще назвал украинца худшим в составе "горожан" с оценкой 5. "Не самая убедительная работа в этот вечер. Он имел значительное влияние на игру, без сомнений, но его передачи и кроссы в основном были хаотичными", – пишет известный журналист Джеймс Даккер.

Пользователей BBC Александр почему-то совсем не впечатлил. С низким баллом 5,43 он стал третьим худшим в Манчестер Сити после Стоунз и Браво.

Смотрите видео всех действий Зинченко в финале Кубка лиги