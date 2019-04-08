Английский футболист почти три часа ожидал на поле приезда медиков после травмы

В шестом по силе дивизионе Англии матч между командами "Труро Сити" и "Конкорд Рейнджерс" так и не удалось доиграть. Все из-за футболиста Майкла Герва, получившего травму. Он почти три часа пролежал на поле, ожидая прибытия медиков.

Футболист получил травму плеча в 16:30 во время матча. Он оказался на поле и не смог подняться из-за страшной боли. Сразу же была вызвана скорая, которая рекомендовала не переносить игрока. Однако даже через час медики так и не приехали, чтобы госпитализировать травмированного футболиста. Поэтому арбитр матча решил не продолжать игру.

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Потому Майкл Герв продолжал лежать на газоне, ожидая медиков. Все это время ему помогал физиотерапевт команды, который закутал игрока свитерами и куртками, чтобы тот не замерз.

An injured footballer was left lying on the pitch for more than two and a half hours before an ambulance arrived to take him to hospital.



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Медики прибыли аж в 19:30. Они 40 минут оказывали помощь футболисту на поле. Ему пришлось дать два укола морфина. Госпитализировали игрока через 40 минут после этого. При этом Королевская больница Корнуолла всего за две мили от места происшествия.

Как впоследствии пояснили в Службе скорой помощи, ее клинический центр сначала оценил вызов по третьей категории, что давало право медикам возможность прибыть за два часа после вызова. После повторного звонка его подняли до второй категории. При этом в Службе заявили, что медики прибыли в пределах 40 минут для вызова этого типа.