Английский гранд хочет приобрести украинца из "Шахтера"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко привлек внимание английского "Арсенала".

По информации SportArena, посредниками в потенциальном трансфере будут всемирно известный агент Артуро Каналес (работает с Жераром Пике, Иваном Ракитичем, Хави, Марьяном Шведом и многими другими) и его партнер украинец Олег Смалийчук.

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В ближайшее время Каналес и Смалийчук встретятся с руководством "горняков" и обсудят трансфер Матвиенко в лондонский клуб. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 миллионов евро.

Игрок национальной сборной Украины стал одной из опций усиления проблемной позиции для Микеля Артета.

Добавим, что Николай Матвиенко – воспитанник "Шахтера". Ранее он не играл за рубежом, выступая также на правах аренды за "Карпаты" и "Ворсклу".

"Арсенал" находится на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ, "Шахтер" уверенно возглавляет УПЛ.