Английский клуб оштрафовал футболиста за провокационное фото в балаклаве

Полузащитник английского "Сток Сити" и сборной Ирландии Джеймс Макклин был наказан клубом за фотографию, которую игрок выложил в своем инстаграме. Клуб официально сообщил о решении лишить футболиста двухнедельной зарплаты.

Футболист запостил фото с детьми в сторис своего инстаграма. На фото игрок надел на голову балаклаву и рассказывает историю, которую слушают его дети.

​Читайте также Полиция задержала футболиста "Эвертона": вместо самоизоляции он ездил пьяным за рулем

Сегодняшний школьный урок – история,

– написал футболист.



Провокационное фото футболиста

Части болельщиков такой пост футболиста не понравился. Клуб раскритиковал эту сторис футболиста и заставил игрока публично извиниться за такую фотографию. Сам Макклин извинился и удалил свой профиль.

"Я не пытался кого-то обидеть, но теперь понял, что все равно не избежал этого. Хочу извиниться за свои действия. После беседы с клубом я решил удалить свой профиль", – признался 30-летний ирландец.

Балаклава ассоциируется в Великобритании с Ирландской республиканской армией (ИРА). Это повстанческая группировка прошлого века, целью которой была борьба за полную независимость Северной Ирландии.

Макклин известен публичным отказом надевать цветок мака на рубашку из-за событий Кровавого воскресенья в 1972 году. Тогда британские десантники расстреляли мирную ирландскую демонстрацию в родном городе Джеймса. Мак является символом всех английских военных, погибших в военных конфликтах.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram