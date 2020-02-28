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Английский "Ньюкасл" изменил свои традиции из-за эпидемии коронавируса

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"Ньюкасл" ввел на этой неделе запрет на медицинские консультации. Английский клуб решил уменьшить риск заболевания новым коронавирусом в команде.

Как сообщает Telegraph, "Ньюкасл Юнайтед" стал первым клубом Премьер-лиги, который запретил игрокам, тренерскому штабу и персоналу клуба жать друг другу руки из-за опасения распространения коронавируса.

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Нынешняя ситуация не несет опасности для проведения поединков, но все может измениться, если не будут приняты предупредительные меры. Тому, кто имеет хоть некоторые симптомы гриппа, советуют чуть дальше находиться от тренировочной площадки и стадиона "Ньюкасла", пока их не осмотрит врач, – сообщают в клубе.

Как подытожил главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс: "У нас есть традиция рукопожатия, когда происходят какие-то встречи. Однако, по совету врача нам пришлось прекратить это. У нас замечательный врач, он объяснит нам, что следует делать. Мы, как и все, привязаны к экранам телевизора, пытаемся понять, куда вирус пойдет дальше. Будем надеяться, что хуже не станет".

Ранее коронавирус всколыхнул футбольную Италию, в которой пришлось отменить некоторые матчи 25 тура Серии А и существенно ограничить присутствие прессы и болельщиков на стадионах.

Первый случай заболевания коронавирусом у профессионального футболиста был обнаружен именно в Италии.

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 АПЛ Спорт Футбол
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