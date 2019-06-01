Английским клуб выпустил уникальную форму к 40-летию победы в Кубке чемпионов

Английский "Ноттингем Форест" в 1979 году выиграл Кубок чемпионов. К этой дате клуб выпустил уникальную форму ограниченным тиражом.

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30 мая 1979 года "Ноттингем Форест" обыграл шведский "Мальме" в финале Кубка чемпионов (впоследствии этот турнир станет Лигой чемпионов). Единственный гол на переполненном "Олимпиаштадиони" в Мюнхене на сорок пятой минуте забил Тревор Фрэнсис.

Win this superb set of the 1979 European Cup winning squad created by @byronbricks_ !



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#NFFC pic.twitter.com/SjLMWUed18 — Nottingham Forest FC (@NFFC) 31 травня 2019 р.

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К этой исторической дате "Ноттингем Форест" выпустил уникальную форму. На одной из ее половин вписаны имена всех, кто причастен к триумфу команды в 1979 году. При этом количество такой формы ограничено – выпущено лишь 1979 экземпляров. А стоит она 70 фунтов.

#NFFC and @MacronSports unveiled this special edition shirt to celebrate 40 years since the club's first European Cup victory last night, and you can now buy it online



https://t.co/0L7vSPJEBL pic.twitter.com/ftHWycrPPV — Nottingham Forest FC (@NFFC) 31 травня 2019 р.

Стоит добавить, что через год – 28 мая 1980 года, "Ноттингем Форест" еще раз выиграл Кубок чемпионов. На этот раз в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" команда обыграла немецкий "Гамбург". Победный гол забил Джон Робертсон.

1 июня 2019 года финал Лиги чемпионов тоже состоится в Мадриде. Правда уже на другом стадионе – "Ванда Метрополитано". И его тоже выигрывает английская команда. Ведь в финале сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Онлайн-трансляция матча, видео голов и обзор на сайте Спорт24.

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