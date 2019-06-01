Английским клуб выпустил уникальную форму к 40-летию победы в Кубке чемпионов

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Английским клуб выпустил уникальную форму к 40-летию победы в Кубке чемпионов

Английский "Ноттингем Форест" в 1979 году выиграл Кубок чемпионов. К этой дате клуб выпустил уникальную форму ограниченным тиражом.

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30 мая 1979 года "Ноттингем Форест" обыграл шведский "Мальме" в финале Кубка чемпионов (впоследствии этот турнир станет Лигой чемпионов). Единственный гол на переполненном "Олимпиаштадиони" в Мюнхене на сорок пятой минуте забил Тревор Фрэнсис.

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К этой исторической дате "Ноттингем Форест" выпустил уникальную форму. На одной из ее половин вписаны имена всех, кто причастен к триумфу команды в 1979 году. При этом количество такой формы ограничено – выпущено лишь 1979 экземпляров. А стоит она 70 фунтов.

Стоит добавить, что через год – 28 мая 1980 года, "Ноттингем Форест" еще раз выиграл Кубок чемпионов. На этот раз в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" команда обыграла немецкий "Гамбург". Победный гол забил Джон Робертсон.

1 июня 2019 года финал Лиги чемпионов тоже состоится в Мадриде. Правда уже на другом стадионе – "Ванда Метрополитано". И его тоже выигрывает английская команда. Ведь в финале сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Онлайн-трансляция матча, видео голов и обзор на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол
Источник: 24 канал
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