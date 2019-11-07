Английского полицейского обвинили в убийстве экс-футболиста "МанСити" и "Астон Виллы"

Через три года после смерти футболиста Дилиана Аткинсона, в суд было передано дело о его убийстве. На скамье подсудимых – два английских полицейских.

Дилиан Аткинсон умер 15 августа 2016 года в больнице после остановки сердца. Как впоследствии было установлено, к остановке сердца привело использование электрошокера полицейским, которые приехали усмирять Аткинсона. Полицию же вызвали из-за того, что Дилиан Аткинсон угрожал своему пожилому отцу.

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У бывшего футболиста были проблемы с почками, что и дало ослабление на сердце. После использования электрошокера он умер в реанимации через полтора часа.

Одного из полицейских, приехавших на вызов, обвиняют в убийстве. Второго – в нанесении телесных повреждений. Их имена не называют.

Дилиан Аткинсон родился 21 марта 1968 года. Профессиональную карьеру начал в "Ипсвиче". Впоследствии выступал в "Шеффилде" и "Реал Сосьедад". Наивысшее достижение получил, когда выступал за "Астон Виллу". Именно с этой командой выигрывал Кубок Английской лиги. После этого в его карьере были "Фенербахче", "Метц", "Манчестер Сити", "Аль-Иттихад", "Тэджон Ситизен" и "Чонбук Хендэ Моторс". Закончил карьеру в 2001 году.