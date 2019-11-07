Английского полицейского обвинили в убийстве экс-футболиста "МанСити" и "Астон Виллы"

8 Читати новину українською
Дилиан Аткинсон умер от остановки сердца
Дилиан Аткинсон умер от остановки сердца

Через три года после смерти футболиста Дилиана Аткинсона, в суд было передано дело о его убийстве. На скамье подсудимых – два английских полицейских.

Дилиан Аткинсон умер 15 августа 2016 года в больнице после остановки сердца. Как впоследствии было установлено, к остановке сердца привело использование электрошокера полицейским, которые приехали усмирять Аткинсона. Полицию же вызвали из-за того, что Дилиан Аткинсон угрожал своему пожилому отцу.

Читайте также: Прямо в центре Львова произошла массовая драка украинских и французских фанатов: видео

У бывшего футболиста были проблемы с почками, что и дало ослабление на сердце. После использования электрошокера он умер в реанимации через полтора часа.

Одного из полицейских, приехавших на вызов, обвиняют в убийстве. Второго – в нанесении телесных повреждений. Их имена не называют.

Дилиан Аткинсон родился 21 марта 1968 года. Профессиональную карьеру начал в "Ипсвиче". Впоследствии выступал в "Шеффилде" и "Реал Сосьедад". Наивысшее достижение получил, когда выступал за "Астон Виллу". Именно с этой командой выигрывал Кубок Английской лиги. После этого в его карьере были "Фенербахче", "Метц", "Манчестер Сити", "Аль-Иттихад", "Тэджон Ситизен" и "Чонбук Хендэ Моторс". Закончил карьеру в 2001 году.

blog_ava
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
сегодня
9616
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Манчестер Сити
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Арсен Венгер согласился возглавить "Баварию": детали громкого назначения
сегодня 11:25 Арсен Венгер согласился возглавить "Баварию": детали громкого назначения
Михайло Гема 93
Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы
сегодня 09:30 Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы
Юрій Семенюк 92
Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
сегодня 00:35 Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 283
"Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
6 ноября 21:54 "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
Юрій Семенюк 111
Эффектные удары Свитолиной попали в топ-8 лучших на WTA Finals: видео
6 ноября 17:16 Эффектные удары Свитолиной попали в топ-8 лучших на WTA Finals: видео
Вісент Луїс 51
Новости
Больше новостей
Залиште відгук