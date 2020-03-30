Английскую Премьер-лигу хотят доиграть в изолированных лагерях

Сезон английской Премьер-лиги (АПЛ) может быть доигран в условиях пандемии коронавируса. Премьер-лига разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях.

Футбол в условиях пандемии

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, лагери будут в Лондоне и центральных частях страны.

Матчи будут проходить в июне-июле и транслироваться по телевидению.

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Скорее всего, для поединков вместо стадионов будут использованы тренировочные базы клубов.

Клубы вынуждены доиграть сезон, ведь на них давят большие телевизионные контракты и финансовые сложности.

По информации The Independent, планируется показать все 92 оставшихся матча и трансляции будут проходить каждый день.

Кроме того, команды будут жить в условиях жесткого карантина. Игрокам и сотрудникам клубов придется жить в изоляции от своих семей.

Им будут проводить полное тестирование. Цель состоит в том, чтобы свести риск заражения к нулю, поскольку один случай сорвет проведение матчей.

При чем жить в изоляции должны будут не только команды, но и официальные лица, представители телевидения и операторы.

Сейчас в Англии размышляют о моральной стороне вопроса. В АПЛ не все уверены, что в период пандемии нужно тратить ресурсы на необязательные мероприятия.

Кроме того, открыт вопрос, где будут лечиться травмированные футболисты.

Куда поедет игрок, который порвал кресты или сломал ногу? У больниц есть много более важных дел. В таком случае Премьер-лига фактически забронирует частную клинику,

– заявил анонимный источник.

В АПЛ считают, что восстановление турнира летом более вероятно, чем в мае. Сейчас возобновление чемпионата отложено до 30 апреля.

В Британии уже более 20 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Противники восстановления сезона

В Англии активно обсуждается мнение, что чемпионат не стоит и невозможно восстанавливать в условиях пандемии.

В частности, большое значение играет моральная сторона вопроса. В частности, экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что результаты сезона в АПЛ должны быть аннулированы.

"Времена, подобные нынешним, заставляют подумать о том, как важен спорт, контакты и общение, когда ты изолирован и находишься вместе со своей семьей.

Но мы должны принять во внимание, что футбол – это только игра. Как бы серьезно мы к ней не относились, важнее то, что происходит в обществе.

Я уверен, что, если в ближайшие несколько недель не будет немедленного решения, сезон должен быть отменен и переигран", – сказал экс-футболист.

Кто заинтересован в восстановлении сезона

Наиболее заинтересован в доигровке сезона "Ливерпуль", который впервые за 30 лет может стать чемпионом Англии.

"Мерсисайдцам" осталось выиграть 2-3 матча или же дождаться осечки "Манчестер Сити".

Некоторые в Англии считают, что "Ливерпуль" имеет право досрочно стать чемпионом. В частности, такое мнение высказал футболист "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган.

Реальна ли отмена результатов?

Футбольная ассоциация Англии создала прецедент 26 марта, когда объявила о завершении сезона в ряде низших мужских и женских лиг с отменой результатов.

Решено закончить сезон в дивизионах с третьего по шестой в иерархии Национальной системы лиг.

В этих лигах сезон завершен с отменой результатов: никто не вылетит и не выйдет в чемпионат классом выше.

В женском футболе с отменой результата завершен сезон в дивизионах с третьего по седьмой. Ни одна команда не повысится в классе и не вылетит.

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