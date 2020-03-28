Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Поддерживать себя в форме можно и в домашних условиях. Это прекрасно демонстрирует украинская гимнастка Анна Ризатдинова.
На своей странице в соцсетях Анна Ризатдинова начала челендж, который продлится 10 дней. Каждый день она будет публиковать видео одного упражнения, которое нужно выполнять. После 10 упражнения, по словам гимнастки, можно будет улучшить свою растяжку и сесть на шпагат.
К слову Дарья Белодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
Анна Ризатдинова уже выложила первое упражнение под тегом #UaChallengeByAnna.
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