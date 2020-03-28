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Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)

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Анна Ризатдинова / instagram.com/Anna_rizatdinova

Поддерживать себя в форме можно и в домашних условиях. Это прекрасно демонстрирует украинская гимнастка Анна Ризатдинова.

На своей странице в соцсетях Анна Ризатдинова начала челендж, который продлится 10 дней. Каждый день она будет публиковать видео одного упражнения, которое нужно выполнять. После 10 упражнения, по словам гимнастки, можно будет улучшить свою растяжку и сесть на шпагат.

К слову Дарья Белодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, наконец настало ваше время радовать и удивлять меня своими шпагатами Я совместно с @underarmourukraineofficial подготовили для вас челендж, благодаря которому вы улучшите свою растяжку и сядете на шпагат. Вас ждёт 10 упражнений от меня, первое опубликую уже завтра! А пока ознакомьтесь с условиями челенджа: 1. Каждый день выставляй сторис с отметкой моего профиля и @underarmourukraineofficial во время выполнения упражнения 2. После десятого упражнения опубликуй коллаж со своим шпагатом ДО и ПОСЛЕ, не забудь отметить нас и написать хештег #UAChallengeByAnna 3. Три комплекта рюкзак+кепка ждут тех, у кого будет лучший прогресс по шпагату. Дополнительно два рюкзака и пять кепок подарим самым активным участникам, которые выполнят все условия. Результаты 8.04. Первое упражнение уже завтра

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Анна Ризатдинова уже выложила первое упражнение под тегом #UaChallengeByAnna.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Анна Ризатдинова Спорт
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