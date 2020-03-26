Анна Ризатдинова показала, как занимается спортом с сыном – милое видео

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова активно ведет соцсети и делится с болельщиками тренировками, мастер-классами и личной жизнью. У гимнастки есть маленький сын Роман и уже с детства она прививает ему любовь к спорту.

Украинская гимнастка с пользой проводит время в карантине. Семейным тренировкой Анна Ризатдинова поделилась в своем инстаграме.

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Это уже не первое видео с тренировки Анны вместе с сыном, которым она делится с болельщиками в своих соцсетях.

В ролике она делает упражнения на разные группы мышц, в том числе качает пресс, стоит в планке, демонстрирует растяжку. Сын глядя на маму старательно пытается повторять за ней движения.

Источник: Новости Ю

В профиле гимнастки видно, что Анна находится в отличной спортивной форме.

Отметим, что Анна Ризатдинова является лицом спортивного бренда одежды Under Armour. В февраля 2020 года украинка Анна Ризатдинова открыла собственную тренировочную студию по художественной гимнастике.

Достижения Анны Ризатдиновой

Чемпионка и призерка Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.

Чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), Также на чемпионате мира Анна дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью строчку пьедестала.

Трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии завоевала и серебро в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.

Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье.

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