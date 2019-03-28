Антигерой матча Люксембурга – Украина натурализован неправильно

28 Читати новину українською
Жерсон Родригеш в матче против сборной Украины
Жерсон Родригеш в матче против сборной Украины / GETTY IMAGES

Сборная Украины может также требовать техническое поражение для Люксембурга, поскольку их игрок, скорее всего, был натурализован неправильно.

Речь идет про Жерсона Родригеша, который стал героем матча с Литвой и антигероем с Украиной. Именно на его счету автогол в противостоянии с украинцами.

Читайте также: ФФУ дала официальный ответ на жалобы Португалии и Люксембурга в УЕФА относительно Мораеса

Родригеш – этнический португалец, уроженец города Прагал. Люксембургских родственников у него нет. Воспитывался Жерсон во французском "Метце", в Великое Герцогство перебрался в 2013 году.

Однако с августа 2017-го он выступает за пределами страны, предоставившей ему второе гражданство. Начало сезона-2017/18 Родригеш отыграл за голландский "Телстар", следующий год провел в молдавском "Шерифе", а прошлой зимой подписал контракт с японским клубом "Джубило Ивата".

Португальское издание Mais Futebol, которое усомнилось в легитимности натурализации Жуниора Мораеса ссылалось на то, что была нарушена Статья 7 устава ФИФА "получение нового гражданства"

Соответствующая статья говорит:

Любой игрок, который получил новое гражданство и не играл за национальную команду, имеет возможность выступать за новую сборную только если выполняется одно из следующих условий:

1) Он родился на территории соответствующей ассоциации;

2) Его биологическая мать или биологический отец родились на территории соответствующей ассоциации;

3) Его бабушка или дедушка родились на территории соответствующей ассоциации;

4) Он жил непрерывно минимум пять лет после достижения 18-летия на территории соответствующей ассоциации.

Первые три пункта Родригеш не выполнил. По четвертому – вопрос открыт, поскольку гражданство Люксембурга можно получить, прожив там семь лет. В некоторых случаях достаточно до пяти. Родригеш играл в Люксембурге с 2013 до 2017 года – только четыре года.

Как известно, Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия.

Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, говорится на сайте организации. Именно на одном ближайших заседаний будет рассмотрен этот вопрос. Однако его дата пока неизвестна. 

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Боевики на Донбассе напуганы новейшим оружием ВСУ: даже "в России такой х**ма"
сегодня
1675
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Евро-2020 Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Большой аллигатор нагло вылез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео
сегодня 12:18 Большой аллигатор нагло вылез на газон и помешал гольфистам продолжить игру: видео
46
Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
27 марта 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
Станіслав Безушко 285
Российская биатлонистка сделала неожиданное заявление о своем переходе в сборную Украины
27 марта 21:56 Российская биатлонистка сделала неожиданное заявление о своем переходе в сборную Украины
346
Жуниор Мораес прокомментировал скандал вокруг его натурализации
27 марта 18:23 Жуниор Мораес прокомментировал скандал вокруг его натурализации
441
Во время игры в футбол умер журналист, который выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоэнсе"
27 марта 15:22 Во время игры в футбол умер журналист, который выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоэнсе"
125
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук