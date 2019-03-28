Антигерой матча Люксембурга – Украина натурализован неправильно

Сборная Украины может также требовать техническое поражение для Люксембурга, поскольку их игрок, скорее всего, был натурализован неправильно.

Речь идет про Жерсона Родригеша, который стал героем матча с Литвой и антигероем с Украиной. Именно на его счету автогол в противостоянии с украинцами.

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Родригеш – этнический португалец, уроженец города Прагал. Люксембургских родственников у него нет. Воспитывался Жерсон во французском "Метце", в Великое Герцогство перебрался в 2013 году.

Однако с августа 2017-го он выступает за пределами страны, предоставившей ему второе гражданство. Начало сезона-2017/18 Родригеш отыграл за голландский "Телстар", следующий год провел в молдавском "Шерифе", а прошлой зимой подписал контракт с японским клубом "Джубило Ивата".

Португальское издание Mais Futebol, которое усомнилось в легитимности натурализации Жуниора Мораеса ссылалось на то, что была нарушена Статья 7 устава ФИФА "получение нового гражданства"

Соответствующая статья говорит:

Любой игрок, который получил новое гражданство и не играл за национальную команду, имеет возможность выступать за новую сборную только если выполняется одно из следующих условий:

1) Он родился на территории соответствующей ассоциации;

2) Его биологическая мать или биологический отец родились на территории соответствующей ассоциации;

3) Его бабушка или дедушка родились на территории соответствующей ассоциации;

4) Он жил непрерывно минимум пять лет после достижения 18-летия на территории соответствующей ассоциации.

Первые три пункта Родригеш не выполнил. По четвертому – вопрос открыт, поскольку гражданство Люксембурга можно получить, прожив там семь лет. В некоторых случаях достаточно до пяти. Родригеш играл в Люксембурге с 2013 до 2017 года – только четыре года.

Как известно, Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия.

Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, говорится на сайте организации. Именно на одном ближайших заседаний будет рассмотрен этот вопрос. Однако его дата пока неизвестна.

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