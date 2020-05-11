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АПЛ получила разрешение возобновить сезон

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АПЛ получила разрешение возобновить сезон
АПЛ получила разрешение возобновить сезон / GETTY IMAGES

Британское правительство опубликовало план выхода из карантина. План предусматривает разрешение на возобновление футбольных матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) без зрителей.

Как сообщает BBC, британское правительство 11 мая опубликовало важный документ, в котором есть четкий план выхода Англии из карантина.

Кстати Бундеслига официально объявила о возобновлении сезона: дата матчей

Второй этап этого плана предусматривает разрешение на проведение культурных и спортивных мероприятий без зрителей уже с 1 июня.

Спортивные мероприятия в Англии будут проводиться без зрителей. Это мера, чтобы избежать повторного роста количества инфицированных COVID-19.

По состоянию на 11 мая в Британии подтверждены 224 326 случаев заражения COVID-19, 34 140 человек умерло.

АПЛ может восстановиться 12 июня. Однако клубы до сих пор дискутируют относительно места проведения матчей. Поединки могут проводиться на нейтральных полях.

Вскоре представители всех клубов АПЛ соберутся для обсуждения четких действий, касающихся возобновления сезона.

Премьер-лига ушла на вынужденную паузу в начале марта. Лидером чемпионата является "Ливерпуль". Чтобы завершить сезон осталось сыграть 9-10 туров.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Великобритания АПЛ Футбол
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