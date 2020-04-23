АПЛ может не возобновиться: английские клубы против доигрывания сезона
Чемпионат Англии по футболу сезона 2019/2020 может быть не доигран. Все больше клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) поддерживают досрочное завершение сезона.
На фоне пандемии коронавируса некоторые клубы сомневаются в возможности организовать матчи должным образом даже без зрителей, сообщает The Guardian.
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Клубы обеспокоены тем, как изолировать игроков и убедиться в том, что они не больны.
Клубы осознают, что понадобится много тестов. При этом некоторые клубы беспокоит вопрос, этично ли тратить тесты на футболистов, ведь они более нужны медикам и другим службам.
Также в одном из клубов считают, что средний возраст их игроков слишком высок, и это минус при плотном графике матчей. Как известно, АПЛ хотят доиграть в течение 5 недель.
Самый высокий средний возраст футболистов у "Кристал Пэлэс" – 30 лет.
Вместе с тем, клубы беспокоит, что отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть.
По данным The Guardian, перечисленные выше проблемы пока что не обсуждались на собрании клубов. Ближайшие сборы запланированы на 1 мая.
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Что известно о возобновлении сезона АПЛ
- В УЕФА официально рекомендовали всем европейским лигам доиграть нынешний сезон. Иначе УЕФА может не допустить клубы в еврокубки.
- Ожидается, что АПЛ возобновится уже 8 июня. Командам АПЛ в этом сезоне осталось провести по 9-10 матчей. На доигрывание сезона потребуется ориентировочно 5 недель.
- Большинство клубов АПЛ склоняется к мнению, что чемпионат нужно успеть доиграть до 30 июня. Причина в том, что 30 июня истекают сроки контрактов и аренд в некоторых футболистов.
- Руководители клубов АПЛ опасаются, что, если сезон затянется до июля-августа, игроки покинут клубы до завершения чемпионата.
- Также Премьер-лига будто бы разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях.
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