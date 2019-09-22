АПЛ назвала Ярмоленко лучшим игроком матча против МЮ, у украинца самая высокая оценка

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / IconSport

Украинец Андрей Ярмоленко провел отличный матч за "Вест Хэм" в чемпионате Англии. В рамках шестого тура АПЛ лондонцы противостояли "Манчестер Юнайтед".

Портал WhoScored дал игре Андрея Ярмоленко в поединке с МЮ оценку 8.0. Большей оценки нет ни у кого, но столько же у Аарона Крессуелла.

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29-летний украинец за 89 проведенных минут на поле нанес 3 удара в створ, один из которых оказался голом. Также футболист совершил 51 касание мяча, отдал 32 точных из 38 передач (84%), выиграл одну верховую дуэль и один раз потерял мяч.


Скриншот с портала WhoScored

"Вест Хэм" с помощью Ярмоленко неожиданно победил "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, Английская премьер-лига определила лучшего игрока матча. Награда Кing of the match досталась Ярмоленко.


Фото: premierleague.com

Ярмоленко в новом сезоне забил два гола за "Вест Хэм" в пяти матчах. Следующую игру "молотобойцы" проведут 25 сентября во Кубке Английской лиги против "Оксфорд Юнайтед".

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Теги: Новости Спорта Спорт Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хем Футбол
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