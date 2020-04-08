АПЛ опровергла слухи о досрочном завершении сезона – когда доиграют чемпионат
Английская Премьер-лига опровергла слухи о досрочном завершении сезона.
Об этом сообщила пресс-секретарь лиги, передает The Independent.
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Ранее спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино сообщил о том, что в Англии собираются досрочно завершить сезон. Марино имеет связи с владельцем "Удинезе" и "Уотфорда" Джампаоло Поццо.
АПЛ будет ждать удобного момента, чтобы возобновить сезон, когда коронавирус перестанет быть опасным в Великобритании.
До этого в Daily Mail подсчитали, сколько могут потерять клубы АПЛ из-за пандемии коронавируса. Среди лидеров – две команды из Манчестера, а также "Ливерпуль".
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