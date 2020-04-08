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АПЛ опровергла слухи о досрочном завершении сезона – когда доиграют чемпионат

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АПЛ / Getty Images

Английская Премьер-лига опровергла слухи о досрочном завершении сезона.

Об этом сообщила пресс-секретарь лиги, передает The Independent.

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Ранее спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино сообщил о том, что в Англии собираются досрочно завершить сезон. Марино имеет связи с владельцем "Удинезе" и "Уотфорда" Джампаоло Поццо.

АПЛ будет ждать удобного момента, чтобы возобновить сезон, когда коронавирус перестанет быть опасным в Великобритании.

До этого в Daily Mail подсчитали, сколько могут потерять клубы АПЛ из-за пандемии коронавируса. Среди лидеров – две команды из Манчестера, а также "Ливерпуль".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Спорт Футбол АПЛ
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