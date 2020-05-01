АПЛ расширят и будут проводить матчи без зрителей : новые детали возобновления сезона

Английская Премьер-лига (АПЛ) со следующего сезона может быть расширена до 23 клубов. Матчи в Англии пройдут без болельщиков до конца 2020 года.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), Английского Чемпионшип футбольной лиги (EFL) и клубы 29 апреля провели онлайн-встречу. BBC опубликовало детали разговора футболиста "Бристоля" Алекса Родмана с партнером по команде.

Родман – представитель Ассоциации профессиональных футболистов и присутствовал на онлайн-встрече.

К теме Восстановление АПЛ: появилась новая дата и жесткие правила для футболистов

Сообщается, что фанаты не смогут посещать матчи до января 2021 года. Также существует вероятность расширения Премьер-лиги до 23 команд на следующий сезон.

Вариант расширения АПЛ рассматривается на случай досрочного завершения чемпионата.

Таким образом, из Премьер-лиги не вылетят 3 худшие команды. Зато из Чемпионшипа в АПЛ "зайдут" три лучших клуба.

Сообщается, что EFL не будет принимать никаких решений по возобновлению сезона без согласования с правительством.

Если сезон будет завершен досрочно, то позиции клубов будут определены по спортивному принципу. "Ливерпуль" станет чемпионом.

Читайте также Президент Франции хочет, чтобы топ-лиги Европы не восстанавливали футбольный сезон

В то же время The Telegraph сообщает о причинах, почему сезон не будет догран.

В частности, чтобы доиграть матчи сезона-2019/20, нужно провести около 66 тысяч тестов на коронавирус. В Английской футбольной лиге опасаются, что общество не поймет таких мероприятий.

Кроме того, контракты около 800 игроков английских клубов заканчиваются 30 июня. Несмотря на то, что ФИФА рекомендует продлевать соглашения до конца нынешнего сезона, многие клубы не хотят этого делать, потому что сомневаются, что смогут платить этим футболистам зарплаты.

По данным The Telegraph, некоторые футболисты и клубы АПЛ выступают против возобновления сезона 8 июня. Ряд игроков по-прежнему опасаются за себя и здоровье своих семей из-за угрозы заражения COVID-19.

В Британии по состоянию на 1 мая проверено более 170 тысяч случаев заражения, 26 771 человек умер.

Руководители нескольких клубов не согласны проводить матчи на нейтральных полях.

Также клубы опасаются судебных исков со стороны футболистов в случае их заражения коронавирусом после возобновления сезона.

Кроме того, не все клубы поддерживают разработанный лигой тренировочный протокол.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.