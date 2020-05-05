АПЛ уменьшит время футбольных матчей: детали сенсационного решения

В Англии продолжают идти дискуссии о возобновлении сезона Премьер-лиги. Клубы АПЛ рассматривали вариант с сокращением времени матча.

Об этом рассказал глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тейлор, информирует BBC.

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Нужно подождать, там увидим. Я говорю о протоколе, который должен быть представлен вскоре, и о будущем. Мы не можем предсказать будущее, но мы можем предлагать идеи. Больше замен, таймы меньше, чем 45 минут, нейтральные стадионы. Очень много идей,

– заявил Тейлор.

Он убежден, что АПЛ нужно рассмотреть все варианты и дать возможность клубам изучить идеи и дать взвешенный ответ.

Клубам АПЛ, чтобы доиграть сезон, осталось сыграть 8-9 туров.

Что известно о восстановлении АПЛ?

Восстановление матчей английской Премьер-лиги планируют начать 8 июня. АПЛ разослала клубам лиги предполагаемое расписание восстановления сезона.

АПЛ разослала клубам лиги предполагаемое расписание восстановления сезона. Согласно графику, 18 мая клубам разрешат приступить к полноценным тренировкам. Однако для этого требуется разрешение правительства.

Также АПЛ разработала правила для восстановления сезона. Клубам придется выполнять ряд условий на тренировках.

Большинство клубов АПЛ склоняется к мысли, что чемпионат нужно успеть доиграть до 30 июня. Причина в том, что 30 июня истекают сроки контрактов и аренд у некоторых футболистов.

Руководители клубов АПЛ опасаются, что, если сезон затянется до июля-августа, игроки покинут клубы до завершения чемпионата.

Также Премьер-лига вроде бы разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях.

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