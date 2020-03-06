АПЛ ввела жесткие меры в связи с коронавирусом
Руководство АПЛ начинает активные действия по борьбе с распространением коронавируса.
Официальный сайт турнира сообщает об отмене традиционного рукопожатия перед, во время и после матчей между игроками и официальными лицами.
К слову В Украине отменены первые соревнования из-за коронавируса
Таким образом, футболисты будут выстраиваться в линию во время звучания гимна АПЛ, после чего игроки принимающей стороны пройдут мимо соперников, но не будут давить им руки.
Вступит в силу это правило со следующего тура, но неизвестно, когда игроки снова смогут обмениваться рукопожатиями.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 5 марта коронавирусом заболели более 95 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 3200 человек, выздоровели – более 50 тысяч человек.
- На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии