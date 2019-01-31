Аплодисментами со слезами на глазах: как "Нант" почтил память пропавшего Эмилиано Сала

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Футболисты "Нанта" почтили Эмилиано Сала
Футболисты "Нанта" почтили Эмилиано Сала / twitter FC Nantes

В среду, 30 января, французский "Нант" сыграл домашний матч в чемпионате. Во время игры футболисты и зрители на трибунах почтили память пропавшего футболиста Эмилиано Сала.

На 9-й минуте матча (именно под этим номером Сала выступал за "Нант") арбитр матча Франк Шнайдер остановил игру. Целую минуту трибуны и футболисты на поле аплодисментами вспоминали Эмилиано. Не сдерживал слез и главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич.

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Еще перед матчем на трибунах фанаты выложили надпись Sala

Стоит отметить, что на этот матч игроки "Нанта" вышли в футболках с изображением Сала. А вместо фамилий у них было написано Sala

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Что случилось с Эмилиано Сала

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Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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