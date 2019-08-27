АПОЭЛ – Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги Чемпионов

Полуфиналист Лиги Чемпионов на выезде не смог обыграть скромных киприотов. Теперь попробует сделать это хотя бы дома. В матче квалификации турнира "Аякс" примет АПОЭЛ.

Первый поединок завершился без голов. Эксперты считают голландцев большим фаворитом домашней встречи. Сможет ли клуб из Кипра попортить нервы нидерландцам, узнаем 28 сентября. Матч АПОЭЛ – "Аякс" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Прогноз MarathonBet

Коэффициент на победу "Аякса" – 1,171.

Ничья – 7,5.

Выигрывает АПОЭЛ – 16.



Коэффициенты букмекеров

Похожий расклад сил и в прогнозах на проход в групповой раунд. 1,146 на "Аякс". 5.7 – на АПОЭЛ.

Коэффициенты букмекеров