Ровно год назад, 1 июня 2019 года, произошел "апсет года" – самая неожиданная победа в боксе. Энди Руис техническим нокаутом победил британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Предпосылки боя

Руис не должен был быть соперником Джошуа, пишет 24 канал. В середине февраля 2019 года было официально объявлено, что 1 июня Джошуа проведет защиту своих титулов в бою против американца Джаррелла Миллера.

Кстати Фьюри анонсировал поединок с Джошуа: Это будет величайший бой со времен встречи Льюиса с Бруно

Бой Джошуа – Миллер должен был пройти в Нью-Йорке, на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден.

В середине апреля Миллер провалил несколько контрольных допинг-тестов подряд. Ему отказали в выдаче боксерской лицензии, и он потерял шанс на титульный бой.

Команда Джошуа, которая зарезервировала арену, не отменила бой, а в срочном порядке начала искать замену Миллеру.

Заменить Миллера решил никому тогда неизвестный мексиканец Энди Руис.

Ход боя

Поединок проходил с переменным успехом для обоих боксеров. В третьем раунде Джошуа сумел отправить соперника в нокдаун.

Казалось, что Руис очередной "мешок", которого Джошуа легко победит. Но не в этот раз.

Мексиканец на удивление быстро восстановился и в том же раунде дважды отправил в нокдаун Джошуа. Энтони решил сблизиться с Руисом и пропустил несколько острых ударов.

Смотрите видео третьего раунда

В седьмом раунде Руис еще дважды отправил соперника на настил ринга, после чего рефери остановил поединок.

Поговаривали, что Джошуа во время подготовки к бою побывал в нокдауне. Но это мало интересовало Руиса, который завоевал чемпионские титулы.

Смотрите обзор боя Джошуа – Руис

Реванш между боксерами состоялся в декабре 2019 года. Джошуа победил единогласным решением судей.