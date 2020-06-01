"Апсет года": как Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа – видео
Ровно год назад, 1 июня 2019 года, произошел "апсет года" – самая неожиданная победа в боксе. Энди Руис техническим нокаутом победил британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
Предпосылки боя
Руис не должен был быть соперником Джошуа, пишет 24 канал. В середине февраля 2019 года было официально объявлено, что 1 июня Джошуа проведет защиту своих титулов в бою против американца Джаррелла Миллера.
Кстати Фьюри анонсировал поединок с Джошуа: Это будет величайший бой со времен встречи Льюиса с Бруно
Бой Джошуа – Миллер должен был пройти в Нью-Йорке, на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден.
В середине апреля Миллер провалил несколько контрольных допинг-тестов подряд. Ему отказали в выдаче боксерской лицензии, и он потерял шанс на титульный бой.
Команда Джошуа, которая зарезервировала арену, не отменила бой, а в срочном порядке начала искать замену Миллеру.
Заменить Миллера решил никому тогда неизвестный мексиканец Энди Руис.
Ход боя
Поединок проходил с переменным успехом для обоих боксеров. В третьем раунде Джошуа сумел отправить соперника в нокдаун.
Казалось, что Руис очередной "мешок", которого Джошуа легко победит. Но не в этот раз.
Мексиканец на удивление быстро восстановился и в том же раунде дважды отправил в нокдаун Джошуа. Энтони решил сблизиться с Руисом и пропустил несколько острых ударов.
Смотрите видео третьего раунда
В седьмом раунде Руис еще дважды отправил соперника на настил ринга, после чего рефери остановил поединок.
Поговаривали, что Джошуа во время подготовки к бою побывал в нокдауне. Но это мало интересовало Руиса, который завоевал чемпионские титулы.
Смотрите обзор боя Джошуа – Руис
Реванш между боксерами состоялся в декабре 2019 года. Джошуа победил единогласным решением судей.