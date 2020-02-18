Арбитр матча "Шахтер" – "Бенфика" Бобби Мэдден – он назначал пенальти в ворота сборной Украины

В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – португальская "Бенфика".

Главный арбитром матча назначили шотландца Бобби Мэддена. На линии ему будут помогать Дуглас Росс и Дэвид Рум. Четвертый арбитр – Дон Робертсон. Видео-помошники Пол Тирни и Уильям Коллам.

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Стоит отметить, что Бобби Мэдден уже пересекался как с "Шахтером", так и с Украиной и украинскими клубами. А также работал на харьковском стадионе "Металлист", где и состоится игра "Шахтер" – "Бенфика". При этом тогда тоже было украинско-португальское противостояние.