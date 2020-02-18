Арбитр матча "Шахтер" – "Бенфика" Бобби Мэдден – он назначал пенальти в ворота сборной Украины
В четверг, 20 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Соперник – португальская "Бенфика".
Главный арбитром матча назначили шотландца Бобби Мэддена. На линии ему будут помогать Дуглас Росс и Дэвид Рум. Четвертый арбитр – Дон Робертсон. Видео-помошники Пол Тирни и Уильям Коллам.
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Стоит отметить, что Бобби Мэдден уже пересекался как с "Шахтером", так и с Украиной и украинскими клубами. А также работал на харьковском стадионе "Металлист", где и состоится игра "Шахтер" – "Бенфика". При этом тогда тоже было украинско-португальское противостояние.
- В сезоне 2009/10 он был запасным арбитром на матче "горняков" против "Партизана" в групповом этапе Лиги Европы.
- Он был запасным арбитром на игре "Металлиста" в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Спортинга".
- Дважды работал на матчах сборной Украины. Первый раз – запасным арбитром в матче Евро-2016 Украина – Германия. Второй – главным арбитром матча Сербия – Украина 17 ноября 2019. Тогда украинцы сыграли вничью 2:2, забив решающий гол на 90+3 минуте. При этом уже на 8-й минуте встречи в наши ворота был назначен пенальти.
- Еще одним матч с участием украинской команды – матч группового этапа Лиги Европы 2014/15 "Интер" – "Днепр".
- Украина и украинские клубы только один раз победили, когда на матче работал Бобби Мадден. Это был именно матч "Шахтера". Еще в двух случаях была зафиксирована ничья, и дважды – поражение.
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