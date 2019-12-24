Арбитр матча "Шахтер" – "Динамо" рассказал детали расистского скандала

Арбитр Николай Балакин, который работал на матче "Шахтер" – "Динамо" 10 ноября, рассказал подробности расистского скандала. Как известно, арбитр дважды прервал игру из-за расистских выкриков с трибун в адрес футболистов "Шахтера".

В интервью Tribuna.com Балакин рассказал, что поступил по циркуляру УЕФА по борьбе с расизмом. То есть остановил игру и попросил сделать объявление по стадиону, чтобы зрители прекратили кричать расистские оскорбления.

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"Было нарушение правил со стороны Дентиньо против Бущана. Показал бразильцу желтую карточку. Мне еще отец говорил: когда ты на поле, то даже не слышишь, что кричат ​​трибуны. Ты все время в игре. И Дентиньо говорит мне: "Слушай, что они кричат. Они меня обижают". Я прислушиваюсь – и слышу обезьяньи крики. Спрашиваю своих помощников: "Вы тоже это слышите?". Говорят, что да. Пошел к четвертому арбитру, чтобы срочно сделать объявление по стадиону. Такого быть не должно.

Затем Тайсон нарушил правила против Шабанова. Я дал свисток. Артем лежал, подошел к нему и спросил, нужна ли помощь врачей. Слышу, что с трибун снова кричат. Тайсон выбивает мяч и показывает то, что он показал (средний палец, – Спорт24). Ну, думаю, началось. Вроде все было под контролем.



Мы поступили по циркуляру УЕФА по борьбе с расизмом. Считаю, что все правильно сделали. Единственное, что мне не надо было вести Тайсона к дальнему краю, и показывать ему там красную карточку. Надо было сделать это у технической зоны.

Когда я увел команды с поля в подтрибунное помещение, позвал двух тренеров и капитанов. Сказал: "Вы видите, что происходит. Я остановлю игру, если это продолжится". Был готов принять такое решение. Подошел к Цыганкову и Бущану. Говорю: "Вас уважают болельщики, поговорите с ними. Это неправильно, что они делают". Игроки пообщались с фанатами – криков больше не было.

Все, кто находился на поле, понимали, что произошло. Потом стали говорить, что ничего не было, или о совах – это не серьезно. Игроки "Динамо" успокаивали Тайсона. Почему они это делали? Потому что все видели и понимали", – рассказал Балакин.

Также арбитр прокомментировал красную карточку Тайсону, который показал средний палец и пнул мяч в сторону фанатов "Динамо".

Объяснил ему, что все понимаю, но есть правила, которые я не могу обойти. Подошел к Каштру и Срны, тоже объяснил им свое решение. Они меня поняли. Надеюсь, больше у нас таких ситуаций в матчах не повторится. Мой близкий друг детства когда-то был в одной из фирм "Динамо". Говорит, что раньше такого не было,

– добавил Балакин.

Какие наказания получили команды?

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение, что "Динамо" проведет один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/2020.

Кроме того, киевский клуб обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен.

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В то же время "Шахтер" обязали заплатить 20 тысяч гривен штрафа за то, что диктор стадиона ОСК "Металлист" во время матча делал объявления на русском языке.

Тайсон за показанный средний палец болельщикам "Динамо" получил дисквалификацию на один матч. Также бразилец наказан двумя матчами условно.