Арбитром матча Сербия – Украина назначили Бобби Маддена: как он судил матчи украинцев и сербов

На заключительном поединке отбора к Евро-2020 Сербия – Украина, который состоится 17 ноября в Белграде на стадионе "Райко Митич", будет работать шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом.

На линиях ему будут помогать Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Четвертый арбитр – Дональд Робертсон.

К слову: Сколько Украина может заработать на Евро-2020: названы премиальные

41-летний Бобби Мадден дебютировал на международной арене в 2008-м, с 2010 года – судья ФИФА. Судил матчи квалификации Чемпионата мира 2014 и Чемпионата Европы 2016. В среднем за матч показывает три желтые карточки и не любит красные.

Бобби Мадден пересекался и с украинской, и с сербской сборными. Именно он был главным арбитром товарищеского матча Германия – Сербия 20 марта 2019 года. Сам матч закончился вничью, но отличился скандалом из-за довольно грубой игры сербов (Милан Павков даже получил красную карточку). Стоит добавить, что сборная Сербии тогда забила уже на 12-й минуте встречи. Отличился Лука Йович. Но на этот раз нападающий мадридского "Реала" не получил вызов в национальную сборную.

Читайте также: Сербия объявила состав на матч против Украины, форвард "Реала" не попал в заявку

Работал Бобби Мадден и на матчах сборных Германии и Украины. Это было на Евро-2016. Правда, он был запасным судьей, а матч закончился победой немцев.

В 2018 году шотландца назначили на матч Лиги наций между Литвой и Сербией. Тогда гости одержали победу благодаря назначенному пенальти в конце матча.

Еще трижды Бобби Мадден работал на матчах украинских клубов. 1 октября 2009 года он был запасным судьей на матче "Шахтер" – "Партизан". Тогда "горняки" разгромили соперников 4:1. За сербскую команду забил Адем Льяич, который и сейчас играет за сборную Сербии и может выйти против Украины.

5 апреля 2012 года Бобби Мадден тоже был запасным арбитром на матче "Металлиста" и "Спортинга". Матч закончился вничью 1:1.

27 ноября 2014 года Бобби Мадден уже был главным арбитром на матче "Интера" и "Днепра". Тогда победила итальянская команда 2:1. В этом матче сыграл Евгений Коноплянка, который может выйти против сборной Сербии.