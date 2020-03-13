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Арендованные игроки "Динамо" забили друг другу в чемпионате Турции – видео

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13 марта "Анкарагюджю", за который на правах аренды выступает форвард "Динамо" Жерсон Родригес, в 26-м туре чемпионата Турции принимал "Ризеспор" Дениса Гармаша, Николая Морозюка и Андрея Борячука – 2:1.

На 22-й минуте вингер "Анкарагюджю" Жерсон Родригес сделал счет 2:0. Для Жерсона это 3-й гол в 7 матчах за турецкий клуб. Также на его счету 2 ассиста.

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Видео гола Родригеса


В свою очередь, Денис Гармаш забил в компенсированное к первому тайму время и сделал счет 2:1. Этот гол стал для Гармаша вторым после его перехода в "Ризеспор" в начале этого года.

Видео гола Гармаша


Напомним, что арендное соглашение "Ризеспора" с "Динамо" касательно Гармаша рассчитано до 1 июля 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Новости Турции Динамо
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