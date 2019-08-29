Арендованный игрок "Динамо" забил свой первый гол в чемпионате Чехии

Украинский полузащитник "Динамо" Ахмед Алибеков, который выступает за "Слован" из Либерец на правах аренды, отличился дебютным мячом в составе своей новой команды.

Украинец забил один из пяти мячей "Слована" в матче 1/32 финала Кубка Чехии против "Марианские Лазни", который закончился крупной победой гостей со счетом 5:2.

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Алибеков забил на 39-й минуте, увеличив счет в матче до 3:1, с чем команды и ушли на перерыв.

По сей день динамовец принял участие в 2 матчах "Слована" в чемпионате (один сыграл полностью), но результативными действиями не отметился.

После семи туров либерецкий коллектив занимает десятое место в турнирной таблице элитного чешского дивизиона.

Спорт 24 писал, что киевское "Динамо" в ближайшее время покинет очередной футболист. Столичная команда ведет переговоры со "Слованом" Либерец о возможности отдать в аренду еще одного игрока. Имя футболиста – неизвестно.

В последнее время в СМИ было много информации, что "Динамо" может покинуть Николай Шапаренко. Николаем серьезно интересуется венгерский "Фехервар", где выступает украинец Иван Петряк.