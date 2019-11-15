Аргентина минимально победила Бразилию: гол Месси и два нереализованных пенальти (видео)

В пятницу, 15 ноября, в Саудовской Аравии прошел контрольный матч между Бразилией и Аргентиной, где сильнее оказались "альбиселесте".

Бразилия – Аргентина 0:1

Гол: Месси, 14

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На 10-й минуте череда ошибок аргентинцев в обороне привела к пенальти в их ворота, но Габриэл Жезус ударил очень плохо, не попав даже по воротам. В похожем стиле он недавно не забил пенальти и за "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов с "Аталантой".

Gabriel Jesus penalty for Brazil against Argentina...



Someone needs to start a petition to remove him as the taker!#BRAARG #GabrielJesus pic.twitter.com/tsMpndSqge — Football Is My Life (@FIML69) 15 ноября 2019 г.

Через четыре минуты свой пенальти заработала Аргентина. Лионель Месси на опыте сумел спровоцировать Алекса Сандро в штрафной бразильцев, и сам пошел исполнять пенальти. Алиссон смог отбить его удар, но Месси был быстрее всех на добивании – 1:0.

После победы над Перу в финале Копа Америка Бразилия не может выиграть уже в пятом матче подряд. Что касается Аргентины, то "альбиселеста" производят все более приятное впечатление – не какой-то яркой, атакующей игрой, но сбалансированностью, прессингом и общекомандной организацией.

Видео гола Месси