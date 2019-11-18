Аргентина и Уругвай сыграли вничью благодаря голам футболистов звездных клубов: видео
Сборная Аргентины после победы над Бразилией в контрольном матче провела спарринг с Уругваем, который завершился вничью 2:2.
Аргентина – Уругвай 2:2
Голы: Агуеро, 62, Месси, 90+2 (пен.) – Кавани, 33, Суарес, 67
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В первом тайме "чарруа" вышли вперед, разыграв отличную комбинацию, которую ударом с близкого расстояния завершил Эдинсон Кавани.
Видео гола Кавани
Аргентина сравняла счет на 62-й минуте Лионель Месси навесил со штрафного, а Серхио Агуэро точно пробил головой. Однако через пять минут Луис Суарес шикарно исполнил штрафной и вновь вывел Уругвай вперед.
Видео гола Агуэро
Видео гола Суареса
Спас Аргентину от поражения сам Лионель Месси, реализовавший пенальти на 92-й минуте.
Видео гола Месси