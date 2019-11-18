Аргентина – Уругвай: прогноз букмекеров на товарищеский матч

В понедельник, 18 ноября, сборная Аргентины в рамках товарищеского матча сыграет с Уругваем. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Аргентина – Уругвай. Прогноз букмекеров

Сборная Аргентины стала бронзовым призером прошлого Кубка Америки, где в матче за третье место переиграла Чили (2:1). После главного футбольного турнира Южной Америки "бело-голубые" провели пять товарищеских матчей, в которых одержали три победы и две ничьи, а в последней игре минимально одолели Бразилию (1:0). В этом матче, который прошел в Рияде, решающий гол забил Лионель Месси.

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Уругвай не попал в решающие матчи Кубка Америки и удовлетворился четвертьфиналом, где уступил сборной Перу в серии пенальти. После главного турнира Южной Америки "небесные олимпийцы" провели пять товарищеских матчей, в которых ни разу не проиграли и одержали три победы. В последней игре "чарруа" переиграли сборную Венгрии (2:1), причем после голов Родригеса и Кавани вели 2:0 уже до 21-й минуты и удержали итоговую победу.

Прогноз Фаворит Спорт

Специалисты оценивают шансы Аргентины победой продлить беспроигрышную серию до 7-ми матчей коэффициентом 2,1. В свою очередь, шансы уругвайцев победить и сыграть шестой матч без поражений – 3,8. Ничья в матче оценена коэффициентом 3,3.

Прогноз Pari Match

Эксперты оценивают шансы Аргентины победить в поединке и ТМ 2.5 – 4,3. Победа господарей и ТВ 2.5 – 3,6.

Коэффициент на то, что Уругвай не проигрывает и ТМ 2.5 – 2,65. Победу гостей в один мяч или ничью букмекеры оценили коэффициентом 2,11.

Прогноз 1xbet

Эксперты 1xbet дают возможность фанатам угадать, какой футболист сможет забить гол в поединке. Больше всего шансов у аргентинца Лионеля Месси. Гол звездного нападающего в любое время поединка оценен коэффициентом 2.

Товарищеский матч Аргентина – Уругвай в Тель-Авиве состоится в понедельник, 18 ноября. Начало поединка – в 21:15.