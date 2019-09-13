Аргентина уверенно обыграла Францию и вышла в финал Чемпионата мира по баскетболу

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Аргентина уверенно обыграла Францию и вышла в финал Чемпионата мира по баскетболу

Определился второй финалист Чемпионата мира по баскетболу. А также сборная-неудачник, которая сыграет в матче за третье место.

В полуфинале сошлись сборные Аргентины и Франции. Французы накануне довольно неожиданно выбили из турнира главного фаворита – сборную США. Однако на полуфинал у них сил уже не осталось.

К слову: Испания лишь во втором овертайме победила Австралию и вышла в финал ЧМ по баскетболу

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Сборная Аргентины постоянно была впереди, но французы каждый раз не отпускали далеко вперед соперника, один раз даже минимально выйдя вперед.

Однако в третьей четверти аргентинцам удалось вырваться вперед и довести преимущество к двузначному. Наверстать такое отставание французы уже не сумели. В итоге именно сборная Аргентины стала вторым финалистом.

Аргентина – Франция 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)

Теперь в воскресенье, 15 августа, Аргентина сыграет с Испанией в финале Чемпионата мира. В этот же день состоится и матч за третье место, в котором Франция будет противостоять Австралии.

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Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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