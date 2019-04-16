Аргентинский футболист больше не сыграет в сезоне из-за плевка в соперника: фото
Полузащитник немецкого "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче чемпионата Германии против "Байера".
На последней минуте матча 22-летний футболист плюнул в игрока леверкузенского клуба Кая Хавертца, за что сразу получил красную карточку.
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Срок дисквалификации игрока закончится 25 мая. Матчи последнего тура Бундеслиги пройдут 18 мая. Таким образом, Аскасибар больше не сыграет в этом сезоне.
Я уже попросил прощения за свое поведение перед клубом и командой. Выражаю свои извинения своему сопернику Каю Хавертцу. Даже если меня и провоцировали раньше, то я не должен был так делать,
– цитирует Аскасибара официальный сайт немецкой команды.
Фото: gettyimages
Сейчас "Штутгарт" находится в зоне вылета, идя на 16 месте в турнирной таблице. "Байер" – 8-й и ведет борьбу за еврокубки.