Аргентинский футболист погиб, выпав с шестого этажа во время вечеринки

Аргентинский футболист Эсекьель Эсперон погиб, выпав из террасы на шестом этаже. Это произошло во время вечеринки.

По данным издания The Sun, футболист на вечеринке решил опереться на перила на шестом этаже на террасе. Однако они не выдержали его веса, и Эсекьель Эсперон выпал.

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Сразу после этого его доставили в больницу в Буэнос-Айресе, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

О смерти игрока сообщил футбольный клуб "Атланте" из Мехико. Он был последним клубом в карьере 23-литньго футболиста.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019

Также соболезнования по поводу смерти выразил и клуб "Атлетико Олл Бойс", где начинал играть в футбол Эсекьель Эсперон.