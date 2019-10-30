Аргентинский клуб переименует стадион в память о погибшем футболисте Эмилиано Сала

1 Читати новину українською
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала / Фото из открытых источников

Футбольный клуб "Сан-Мартин Тукуман", который выступает во втором по силе аргентинском чемпионате, решил переименовать свой стадион в честь погибшего футболиста Эмилиано Сала.

Переименование приурочено ко дню рождения Эмилиано Сала, которому 31 октября исполнилось бы 29 лет.

Читайте также: Трагическая гибель Эмилиано Сала: появились новые подробности

Также сообщается, что у стадиона "Сан-Мартина де Прогресо" будет выполнено граффити в честь погибшего аргентинца.

Сала находился в структуре клуба с 1994 по 2005 годы, после чего на молодежном уровне также играл за местный "Проекто Кресер", а затем переехал во Францию, где выступал за "Бордо", "Орлеан", "Ньор", "Кан"и "Нант".

Что случилось с Эмилиано Сала?

blog_ava
День студента 2019: когда празднуют в Украине
сегодня
7389
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Аргентина Пропал Эмилиано Сала
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
сегодня 16:10 "Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
Юрій Семенюк 14
Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
сегодня 13:10 Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
Юрій Семенюк 322
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 492
Лидер клуба украинца получил жуткую травму в матче НБА: видео
сегодня 10:38 Лидер клуба украинца получил жуткую травму в матче НБА: видео
Вісент Луїс 35
Потребность воды: распространенные признаки недостатка воды в организме
29 октября 22:15 Потребность воды: распространенные признаки недостатка воды в организме
Назарій Дзюбановський 185
Новости
Больше новостей
Залиште відгук