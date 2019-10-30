Аргентинский клуб переименует стадион в память о погибшем футболисте Эмилиано Сала

Футбольный клуб "Сан-Мартин Тукуман", который выступает во втором по силе аргентинском чемпионате, решил переименовать свой стадион в честь погибшего футболиста Эмилиано Сала.

Переименование приурочено ко дню рождения Эмилиано Сала, которому 31 октября исполнилось бы 29 лет.

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Также сообщается, что у стадиона "Сан-Мартина де Прогресо" будет выполнено граффити в честь погибшего аргентинца.

Сала находился в структуре клуба с 1994 по 2005 годы, после чего на молодежном уровне также играл за местный "Проекто Кресер", а затем переехал во Францию, где выступал за "Бордо", "Орлеан", "Ньор", "Кан"и "Нант".

Что случилось с Эмилиано Сала?