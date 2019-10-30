Аргентинский клуб переименует стадион в память о погибшем футболисте Эмилиано Сала
Футбольный клуб "Сан-Мартин Тукуман", который выступает во втором по силе аргентинском чемпионате, решил переименовать свой стадион в честь погибшего футболиста Эмилиано Сала.
Переименование приурочено ко дню рождения Эмилиано Сала, которому 31 октября исполнилось бы 29 лет.
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Также сообщается, что у стадиона "Сан-Мартина де Прогресо" будет выполнено граффити в честь погибшего аргентинца.
Сала находился в структуре клуба с 1994 по 2005 годы, после чего на молодежном уровне также играл за местный "Проекто Кресер", а затем переехал во Францию, где выступал за "Бордо", "Орлеан", "Ньор", "Кан"и "Нант".
Что случилось с Эмилиано Сала?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летнего аргентинскиго футболиста. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
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