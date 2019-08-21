Аргентинский "Ривер Плейт" выкупит Карраскаля у львовских "Карпат": названа сумма

Полузащитник львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль, который на правах аренды выступает за "Ривер Плейт", может продолжить карьеру в аргентинском клубе.

По данным Sport Arena, "Ривер Плейт" планирует выкупить Карраскаля. И уже вступил в переговоры с "Карпатами". Ожидается, что за игрока заплатят 3,5 миллиона евро. В эту сумму входит 500 тысяч евро за аренду игрока.

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Однако "Карпаты" не получают всю сумму. Издание отмечает, что львовский клуб вынужден отдать 2 миллиона евро испанской "Севилье", с которой не рассчитался за переход Карраскаля в прошлом году.

При этом "Карпаты" получат еще 10% от следующего трансфера Карраскаля.

Решение выкупить у Карраскаля руководство аргентинского клуба приняло после сильного выступления игрока на Кубке Либертадорес. При этом что колумбиец находится в "Ривер Плейт" с января 2019 года, он сыграл лишь в четырех матчах, где забил один гол.

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