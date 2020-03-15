Аргентинский тренер "Лидса" не отпускает своих футболистов на карантин

Ситуация, которая сложилась в мире из-за пандемии коронавируса, не останавливает аргентинского специалиста "Лидса" Марсело Бьелсу продолжать тренировочный процесс. Тренер не хочет корректировать свои планы по подготовке команды.

Про це повідомляє видання Fox Sports.

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Пандемія коронавірусу COVID-19 зупинила усі футбольні турніри в Англії та інших футбольних чемпіонатів в усьому світі. Більшість футболістів перебуває на карантині, старанно виконуючи вказівки медиків, а наставник "Лідса" Марсело Б'єлса продовжує проводити тренування.

Лікарі клубу проти такого рішення тренера і сподіваються, що на зустрічі представників клубів і керівництва футбольної асоціації, запланованої на 17 березня, буде прийнята офіційна заборона на тренування під час карантину.

Зазначимо, "Лідс" є лідером у Чемпіоншипі (другий дивізіон футбольної ліги Англії). Б'єлса, який завжди відомий своїм фанатичним підходом до тренувального процесу очолив команду влітку 2018-го. До цього аргентинець успішно працював в "Атлетіку", а також у збірних Аргентини та Чилі.

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У 2016 році був призначений головним тренером італійського "Лаціо", проте вже за два дні відмовився від виконання контрактних зобов'язань перед цим клубом, назвавши причиною свого рішення невиконання керівництвом клубу обіцянок щодо кадрового підсилення команди. Цей період був найкоротшим у тренерській кар'єрі Марсело Б'єлса.

Багато футбольних клубів та гравців висловлюють підтримку та допомогу тим, хто захворів на коронавірус.

Додамо, що за станом на сьогодні, 15 березня, у Великобританії померло ще 10 осіб, загальна кількість смертей досягнула вже 21. За останню добу, 15 березня, виявили перший випадок захворювання коронавірусом у новонародженої дитини.

Усього в світі підтверджено 128 343 випадків захворювання COVID-19, з них 68 324 (53,2%) осіб одужали. Зокрема у Франції підтверджено 3667 випадків коронавірусу, в Австрії – 504, в Канаді – 193.

Коронавірус і футбол

Наразі розіграші більшості футбольних ліг Європи призупинені на невизначений термін. Зокрема, до квітня зупинені чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Водночас уже зафіксовано декілька випадків зараження футболістів та тренерів. 11 березня "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом.

Італійська "Сампдорія" повідомила, що п'ятеро футболістів та клубний лікар інфіковані коронавірусом.

Також коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів не називають.

Виявили коронавірус у головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети.

У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі теж виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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