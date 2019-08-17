Ариц Адуриц повторил рекорд Месси, забив невероятный гол в ворота "Барселоны": видео
Нападающий "Атлетика" Ариц Адуриц повторил рекорд Лионеля Месси. Он забил в 15 подряд сезоне испанской Ла Лиги.
Ариц Адуриц забивал в каждом сезоне чемпионата Испании в течение последних 15 лет, в которых он участвовал. Новый сезон он начал с гола в ворота "Барселоны".
Читайте также: Сборная Украины объявила состав на матчи против Литвы и Нигерии
При этом Адуриц вышел на поле на 88-й минуте, а единственный и победный гол забил на 89-й минуте первым же касанием к мячу. При этом забил он ударом ножницами.
Видео гола Адурица в ворота "Барселоны"
После этого гола раздевалка "Атлетика" встречала героя аплодисментами.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии