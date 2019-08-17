Ариц Адуриц повторил рекорд Месси, забив невероятный гол в ворота "Барселоны": видео

Нападающий "Атлетика" Ариц Адуриц повторил рекорд Лионеля Месси. Он забил в 15 подряд сезоне испанской Ла Лиги.

Ариц Адуриц забивал в каждом сезоне чемпионата Испании в течение последних 15 лет, в которых он участвовал. Новый сезон он начал с гола в ворота "Барселоны".

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При этом Адуриц вышел на поле на 88-й минуте, а единственный и победный гол забил на 89-й минуте первым же касанием к мячу. При этом забил он ударом ножницами.

Видео гола Адурица в ворота "Барселоны"

После этого гола раздевалка "Атлетика" встречала героя аплодисментами.