Арсен Венгер согласился возглавить "Баварию": детали громкого назначения

70-летний специалист Арсен Венгер согласился возглавить мюнхенскую "Баварию" после отставки Нико Ковача. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Kicker.

Венгер – временный тренер "Баварии"

"Бавария" якобы связалась с Венгером, и тот выразил готовность взять на себя работу. Венгер будет временным наставником мюнхенцев до лета.

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Летом 2020 года "Бавария" планирует найти долгосрочного тренера. В клубе ищут специалиста, под руководством которого команда будет играть в футбол с владением мячом, который "Баварии" привил екстренер Луи ван Гал.

В то же время немецкое издание Bild пишет, что Арсен Венгер не планирует привозить в "Баварию" своих помощников. Француз вроде хочет, чтобы в клубе остался сегодняшний и.о. главного тренера "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Что говорят в "Баварии" о назначении Венгера?

Спортивный директор "красных" Салихамиджич после победной игры в Лиге чемпионов с "Олимпиакосом" прокомментировал слухи о приглашении Венгера.

Конечно, я не буду комментировать это. Мы не будем оказывать давление на это решение. Мы выберем тренера, которого мы считаем правильным. Мы объявим что-нибудь, когда придет время,

– сказал Хасан.

Вопросами назначения нового тренера занимаются глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Салихамиджич. Президент клуба Хёнесс впервые за 40 лет не участвует в поиске нового тренера.

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Что заявляет Венгер?

Бывший тренер "Арсенала" заявил, что не откажется вести переговоры с "Баварией". По его словам, он был близок, чтобы возглавить клуб раньше, сообщает beinsports.

Также тренер заявил, что пока не вел переговоры с руководством чемпионов Германии.

Мы не разговаривали друг с другом, и я не знаю. Я хочу просто делать то, что мне нравится сейчас. Я еще не решил, вернусь тренировать или нет. Я вполне доволен тем, что я делаю, но я скучаю по футболу также,

– резюмировал Венгер.

Также Арсен сказал, что принять предложение "Баварии" сложное для него решение в данный момент. "Я приму это решение в ближайшие дни или в ближайшие недели", – добавил специалист.