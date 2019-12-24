"Арсенал" – "Челси": дуэль юных тренеров в лондонском дерби

Центральным матчем 20-го тура Английской премьер-лиги будет, безусловно, встреча "Арсенала" и "Челси" в воскресенье, 29 декабря. "Аристократы" сейчас единственные, кто может побороться за место в первой тройке. Хотя впереди еще много матчей, "Ливерпуль", "Лестер" и "Манчестер Сити" набрали такой темп, что остановить их будет непросто.

Но не меньше нужны очки и "канонирам", если они хотят в следующем сезоне выступать в еврокубках. Шансы на успех при этом практически равны. Аналитики Parimatch дают 34% на победу "Арсенала" и чуть больше 39% на то, что выиграет "Челси" (ничья оценивается в 27%).

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По статистике "пушкари" выигрывали чаще, но не намного. Да и по разнице мячей их преимущество незначительно. К тому же, в отдельно взятом матче эти цифры все равно не будут иметь значения.

Также матч интересен дуэлью молодых тренеров. 41-летний Фрэнк Лэмпард и 37-летний Микель Артета завершили свои карьеры футболистов совсем недавно, в 2016 году. Для испанца это вообще первый клуб, где он главный тренер. Причем Артета возглавил "Арсенал" за несколько дней до этого матча. Ранее он лишь был ассистентом в "Манчестер Сити".

Кстати, его назначение уже успел раскритиковать Жозе Моуриньо. Впрочем, со слов наставника "Тоттенхэма" болельщики сейчас больше смеются. Ведь недавно его команда проиграла "Челси". В свое время Моуриньо, напомним, тренировал "аристократов", когда там играл Лэмпард, и Фрэнк считается едва ли не учеником португальца. До возвращения в "Челси" летом этого года у Лэмпарда за плечами был лишь сезон во главе "Дерби".