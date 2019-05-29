Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

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Арсенал – Челси онлайн
Арсенал – Челси онлайн

В среду, 29 мая, лондонские "Челси" и "Арсенал" играют в финале Лиги Европы. Онлайн матча – на сайте Спорт24.

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Матч начался в 22:00. "Челси", как хозяин, играет в синем, "Арсенал" – в красном.

 

 

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Теги: Футбол Спорт Лига Европы
Источник: 24 канал
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