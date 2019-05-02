Арсенал – Валенсия: где смотреть матч Лиги Европы

В четверг, 2 мая, состоится первый поединок полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором лондонский "Арсенал" на домашнем стадионе "Эмирейтс" примет испанскую "Валенсию". В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч "Арсенал" – "Валенсия" по телевидению покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45, сама игра начнется в 22:00.

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Отметим, что игре будет предшествовать программа "Путь до Баку", которая начнется на канале "Футбол 1" – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Арсенал" – "Валенсия" можно будет на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Но стоит заметить, что доступ к трансляции платный. За 39 гривен можно оформить подписку на 24 часа к трансляциям матча. За 69 гривен – месячный абонемент на просмотр футбольных матчей.

Поединок четвертьфинала Лиги Европы "Арсенал" – "Валенсия" состоится в четверг, 2 мая. Начало игры – в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт 24.

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