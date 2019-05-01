Арсенал – Валенсия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Английский "Арсенал" и испанская "Валенсия" во втором полуфинале Лиги Европы поборются за путевку в финал турнира. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Прогноз на матч Арсенал – Валенсия

Пути "Арсенала" и "Валенсии" пересекались на европейской арене пять раз: одна победа лондонцев, две ничьи и две победы испанцев. "Арсенал" выиграл лишь 10 из 33 матчей с клубами из Испании, а три из 15 поражений пришлись на еврокубковые финалы. Статистика еврокубковых встреч "Арсенала" с испанскими клубами на своем поле: В8 Н4 П3. Впрочем, в двух последних таких матчах лондонцы не побеждали. В 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16 они потерпели поражение от "Барселоны" (0:2), а в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы довольствовались ничьей с "Атлетико" (1:1).

Статистика "Валенсии" в 37 матчах с английскими клубами: В12 Н16 П9. Испанский клуб выиграл шесть из девяти двухматчевых противостояний, в последний раз – в "Сток Сити" в 1/16 финала Лиги Европы 2011/12 (обе встречи – 1:0). Три последних визита в Англию завершились для "Валенсии" двумя победами и одной ничьей. Единственное еврокубковое противостояние против англичан на стадии 1/2 финала завершилось победой с общим счетом 3:0 над "Лидсом" в Лиге чемпионов 2000/01.

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Прогноз Фаворит Спорт

Наставник "канониров" Унаи Эмери в свое время тренировал "Валенсию". А, будучи тренером "Севильи", Эмери выбил "летучих мышей" в полуфинале Лиги Европы 2013/14. С тех пор "Валенсия" не играла на этой стадии в этом сезоне. Коэффициент на победу "Арсенала" в первом матче 1,95. Ничья – 3,50. Успех "Валенсии" букмекеры оценили коэффициентом 3,95.

Также перед матчем букмекеры оценили шансы команд пройти в финал. На проход лондонцев букмекеры дают 1,73. Шансы "Валенсии" сыграть в финальном матче 2,12.

Прогноз Pari Match

В шести домашних матчах Лиги Европы "Арсенал" победил в пяти противостояниях. Без голов завершилось только противостояние со "Спортингом". При этом "канониры" пропустили только два гола от полтавской "Ворсклы". Коэффициент на то, что "Арсенал" победит и не пропустит – 3,30. Коэффициент на то, что "Валенсия" победит хотя бы в одном тайме – 2,26.

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Хотя бы одна из команд забьет два или больше голов – 1,53. Хотя бы одна из команд забьет три или больше голов – 3,20. Оба клуба забьют и победит "Арсенал" – 4,00. Коэффициент на то, что обе забьют и победит "Валенсия" – 6,60.

Прогноз Winline

Победу "канониров" в первом матче букмекеры оценивают коэффициентом 2,00. Ничейный результат – 3,47. Победа "Валенсии" 3,82. Проход лондонцев в следующий раунд – 1,72. Коэффициент на то, что в финал пройдут "летучие мыши" – 2,19.

Больше всего голов в Лиге Европы за "Арсенал" забил габонец Обамеянг (4). Коэффициент на то, что он огорчит голкипера "Валенсии" – 2,27. Если его гол будет первым – 4,57. Больше всего за "Валенсию" забил Гонсало Гедеш (3). Коэффициент на его мяч в ворота "пушкарей" 5,44.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" – "Валенсия" состоится в четверг, 2 мая. Начало игры, в 22:00.

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