Арсенал – Челси: где смотреть лондонское дерби в АПЛ

В воскресенье, 29 декабря, "Арсенал" на своем поле примет "Челси" в рамках 20 тура английской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Разрешение на показ матчей английской Премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

Читайте также: "Арсенал" – "Челси": дуэль юных тренеров в лондонском дерби

Среди них: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV.

Матч "Арсенал" – "Челси" состоится в воскресенье, 29 декабря. Начало в 16:00. Обзор матча – на сайте Спорт24.