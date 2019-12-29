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Арсенал – Челси: где смотреть лондонское дерби в АПЛ

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Арсенал – Челси: где смотреть

В воскресенье, 29 декабря, "Арсенал" на своем поле примет "Челси" в рамках 20 тура английской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Разрешение на показ матчей английской Премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

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Среди них: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV.

Матч "Арсенал" – "Челси" состоится в воскресенье, 29 декабря. Начало в 16:00. Обзор матча – на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Арсенал Челси
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