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"Челси" благодаря голам на последних минутах вырвал победу у "Арсенала": видео

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Арсенал – Челси: результат и видео голов

29 декабря "Арсенал" в лондонском дерби уступил "Челси" в рамках 20 тура АПЛ.

Арсенал – Челси 1:2

Голы: Обамеянг, 13 – Жоржиньо, 83, Абрахам, 87

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"Канониры" вышли вперед очень быстро: уже на 13-й минуте Обамеянг забил первый мяч во встрече.

Видео гола Обаменяга

Лишь через 70 минут гости отыгрались. Ошибся на выходе вратарь "Арсенала" Лено и Жоржиньо забивал в пустые ворота.

Видео гола Жоржиньо

Пропущенный гол настолько шокировал "канониров", что те пропустили во второй раз. Контратака "Челси" завершилась точным ударом Абрахама, которому ассистировал Виллиан.

Видео гола Абрахама

В итоге, "Челси" набрал 35 очков и остался на 4 месте. "Арсенал" занимает 12 позицию (24 очка).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Арсенал Челси
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