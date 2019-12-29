"Челси" благодаря голам на последних минутах вырвал победу у "Арсенала": видео
29 декабря "Арсенал" в лондонском дерби уступил "Челси" в рамках 20 тура АПЛ.
Арсенал – Челси 1:2
Голы: Обамеянг, 13 – Жоржиньо, 83, Абрахам, 87
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"Канониры" вышли вперед очень быстро: уже на 13-й минуте Обамеянг забил первый мяч во встрече.
Видео гола Обаменяга
Лишь через 70 минут гости отыгрались. Ошибся на выходе вратарь "Арсенала" Лено и Жоржиньо забивал в пустые ворота.
Видео гола Жоржиньо
Пропущенный гол настолько шокировал "канониров", что те пропустили во второй раз. Контратака "Челси" завершилась точным ударом Абрахама, которому ассистировал Виллиан.
Видео гола Абрахама
В итоге, "Челси" набрал 35 очков и остался на 4 месте. "Арсенал" занимает 12 позицию (24 очка).