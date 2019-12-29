Арсенал – Челси: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

В воскресенье, 29 декабря, состоится очередное лондонское дерби – "Арсенал" будет принимать "Челси". Букмекеры дали свой прогноз на эту игру.

Арсенал – Челси: перед матчем

Это будет матч молодых тренеров обеих команд. А для Микела Артеты, который лишь недавно возглавил "Арсенал" – дебют перед родной публикой. Первый матч он провел на выезде, и не вполне удачно – команда сыграла вничью с "Борнмутом", продлив свою безвыигрышную серию до четырех матчей.

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"Челси" свой матч "Борнмуту" тоже проиграл, но это было две недели назад. После этого "аристократы" обыграли в гостях "Тоттенхэм". Там ученик обыграл учителя, ведь "Челси" тренирует Фрэнк Лэмпард, а "шпор" – Жозе Моуриньо. Именно португалец в свое время тренировал "Челси", когда там играл Лэмпард. Но в начале boxing day (серия матчей во время рождественских и новогодних праздников, когда команды в Англии играют матчи чуть ли не через день) "Челси" неожиданно уступил дома "Саутгемптону". Поэтому и они подходят к этому матчу не в лучшем состоянии.

Матч "Арсенал" –"Челси" состоится в воскресенье, 29 декабря. Начало в 16:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24. Где еще можно смотреть матч в прямом эфире – узнавайте по ссылке.

А что прогнозируют букмекеры?

Эксперты в этом матче отдают предпочтение "Челси". Однако оно незначительно – 2,3-2,4 на то, что победят гости. Зато шансы на победу "Арсенала" оценены в 2,8-2,9. Ничья в матче – 3,7-3,85.

При этом эксперты ожидают, что в матче будет забито немало голов. Так, ставка "тотал матча больше 3,0" выставлена с коэффициентом 1,91. Что касается "тотал матча меньше 3,0", то на это принимают с коэффициентом 1,89.