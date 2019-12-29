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Арсенал – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Арсенал – Челси: онлайн-трансляция

"Арсенал" 29 декабря принимает "Челси" в центральном матче 20 тура АПЛ. Онлайн-трансляция матча – в материале Спорт24.

Команда Фрэнка Лэмпарда после половины сезона в Премьер-лиге идет на четвертом месте. До третьих "горожан" 6 очков. Так что, терять очки "синим" сейчас не актуально – нужно пройти этот сложный отрезок чемпионата с минимальным количеством потерь. А проблемы "Арсенала" позволяют рассчитывать на положительный результат в сегодняшнем поединке.

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"Канониры" расположились на непривычном 12 месте. В 12 последних матчах "Арсеналу" удалось выиграть лишь раз – у "Вест Хэма". Но сейчас у команды сменился тренер, испанца Унаи Эмери сменил Микель Артета, которому еще предстоит доказать собственную самостоятельность.

Онлайн-трансляция матча Арсенал – Челси

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Арсенал Челси
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