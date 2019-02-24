"Десна" одолела "Арсенал" в чемпионате Украины: видео

40 Читати новину українською
Арсенал - Десна: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Арсенал - Десна: результат матча и видео голов

Черниговская "Десна" с победы начала 2019 год. В рамках 19 тура чемпионата Украины черниговцы одолели киевский "Арсенал".

Арсенал – Десна 0:2
Голы: Денис Фаворов, 1, Александр Фаворов, 90+1 (пен)

Читайте также: "Шахтер" щедро заплатит за легионера: стороны уже ударили по рукам

"Десна", которая только в этом сезоне повысилась в классе, продолжает претендовать на попадание в топ-6, которое позволит черниговцам побороться за еврокубки. Подопечные Александра Рябоконя встретились с аутсайдером УПЛ и были вынуждены побеждать, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Уже на старте матча "северяне" начали выполнять задачу. Денис Фаворов пробил из-за пределов штрафной после того, как мяч отскочил к нему. Удар оказался настолько мощным и точным, что вратарь киевлян Роман Подковка не имел шансов парировать его.

Казалось, что ранний гол сделает матч открытым. Однако болельщики увидели традиционную для зимы вязкую игру и много борьбы. За первый тайм команды нанесли 5 ударов и только 2 были в створ ворот. Таким образом первая половина игры завершилась с минимальным преимуществом "Десны".

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. "Арсенал" пытался отыграться, однако подопечные Игоря Леонова не приложили достаточно усилий. На удержание счета играла "Десна". Единственный действительно опасный момент "Арсенал" имел в середине второго тайма. Александр Ковпак получил мяч в штрафной и с острого угла пробил по воротам Литовки, но не попал.

Зато на 90 минуте "Десна" заработала право на пробитие пенальти. К отметке подошел Александр Фаворов и уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 0:2.

Команда Александра Рябоконя благодаря успеху поднялась на 5 строчку. "Арсенал" с 8 очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Арсенал – Десна – видеообзор матча

Подписывайтесь на наш Twitter та Telegram

blog_ava
В Санкт-Петербурге на Невском произошло ДТП, как в Харькове с Зайцевой: фото и видео 18+
сегодня
1268
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Арсенал-Киев ФК Десна
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
сегодня 15:02 Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
65
Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
сегодня 13:20 Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
13
"Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
23 февраля 18:57 "Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
141
Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
23 февраля 15:59 Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
82
Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
23 февраля 10:23 Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
64
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук