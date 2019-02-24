"Десна" одолела "Арсенал" в чемпионате Украины: видео

Черниговская "Десна" с победы начала 2019 год. В рамках 19 тура чемпионата Украины черниговцы одолели киевский "Арсенал".

Арсенал – Десна 0:2

Голы: Денис Фаворов, 1, Александр Фаворов, 90+1 (пен)

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"Десна", которая только в этом сезоне повысилась в классе, продолжает претендовать на попадание в топ-6, которое позволит черниговцам побороться за еврокубки. Подопечные Александра Рябоконя встретились с аутсайдером УПЛ и были вынуждены побеждать, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Уже на старте матча "северяне" начали выполнять задачу. Денис Фаворов пробил из-за пределов штрафной после того, как мяч отскочил к нему. Удар оказался настолько мощным и точным, что вратарь киевлян Роман Подковка не имел шансов парировать его.

Казалось, что ранний гол сделает матч открытым. Однако болельщики увидели традиционную для зимы вязкую игру и много борьбы. За первый тайм команды нанесли 5 ударов и только 2 были в створ ворот. Таким образом первая половина игры завершилась с минимальным преимуществом "Десны".

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. "Арсенал" пытался отыграться, однако подопечные Игоря Леонова не приложили достаточно усилий. На удержание счета играла "Десна". Единственный действительно опасный момент "Арсенал" имел в середине второго тайма. Александр Ковпак получил мяч в штрафной и с острого угла пробил по воротам Литовки, но не попал.

Зато на 90 минуте "Десна" заработала право на пробитие пенальти. К отметке подошел Александр Фаворов и уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 0:2.

Команда Александра Рябоконя благодаря успеху поднялась на 5 строчку. "Арсенал" с 8 очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Арсенал – Десна – видеообзор матча

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