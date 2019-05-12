"Арсенал-Киев" и "Черноморец" забили шесть голов и разошлись миром: видео

"Арсенал-Киев" в матчей 28-го тура чемпионата Украины не сумел одолеть одесский "Черноморец". Одесситы вырвали ничью в компенсированное время.

Арсенал-Киев – Черноморец 3:3

Голы: Вакуленко, 57 (пен.), 77, Ковпак, 88 – Вильхамссон, 10 (пен.), Семенов, 62, Бабенко, 90+1 (пен.)

Удаление: Аржанов, 45+1 (Черноморец)

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"Арсенал-Киев" и "Черноморец" являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание в чемпионате Украины. В предыдущей игре победу праздновали "канониры", поэтому горожане стремились взять реванш.

Уже на старте матча "моряки" выполнили программу-минимум. В частности, на 9 минуте одесский клуб заработал пенальти. Ориховский нарушил правила в своей штрафной. К отметке подошел исландец Вильхамссон и забил свой четвертый гол в сезоне.

На 23 минуте одесситы могли забивать во второй раз. В штрафной киевлян возник настоящий пожар, и мяч чудом не пересек линию ворот Романа Подковки. Через несколько минут "моряки" снова остро разыграли угловой и ошибка Подковки едва не привела к голу. Больше острых моментов в первом тайме не было. В то же время в компенсированное время вторую желтую карточку получил капитан гостей Аржанов и досрочно покинул поле.

Арсенал-Киев – Черноморец – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва "Арсенал-Киев" взялся отыгрываться, тем более, что команда находилась в большинстве. Из-за давления "канониров" футболисты "Черноморца" не выдержали и нарушили правила в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, которое уверенно реализовал Вакуленко – 1:1. Однако радость киевлян длилась недолго. На 62 минуте Семенов опять вывел "Черноморец" вперед, забив после углового.

После второго забитого гола "Черноморец" серьезно закрылся на своей половине поля и отдал инициативу киевлянам. На 77 минуте атаки "канониров" увенчались голом. Дубль оформил Вакуленко, забив эффектным ударом головой.

В конце матча "Арсенал-Киев" сумел забить третий гол. Ковпак избежал офсайда и перебросил вратаря. Но на 90+1 минуте "Черноморец" сравнял счет. "Моряки" заработали пенальти, которое реализовал Бабенко – 3:3. Больше голов команды не забивали и разошлись миром.

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