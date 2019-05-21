"Арсенал-Киев" и "Олимпик" расписали боевую ничью в матче за выживание: видео

"Арсенал-Киев" сыграл вничью дома против "Олимпика" в матче 30-го тура чемпионата Украины, имея на одного игрока больше практически весь второй тайм.

Арсенал-Киев – Олимпик 1:1

Голы: Танковский, 31 – Дийе, 25

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На 25-й минуте Дийе изящно убрал в штрафной двух защитников и открыл счет. Он же мог удвоить преимущество "Олимпика" уже в следующей атаке, но "Арсенал-Киев" выручил Пидкивка.

А еще через пять минут хозяева отыгрались. Ксенз поскользнулся в собственной штрафной, чем воспользовался Танковский, который подхватил мяч и сравнял счет – 1:1.

Команды попеременно владели инициативой и во втором тайме, пока на 54-й минуте полузащитник дончан Пасич не сбил Дубинчака, за что получил вторую желтую карточку и раньше времени отправился в раздевалку. Оказавшись в большинстве, "канониры" имели несколько реальных возможностей, чтобы вырвать победу, но отлично действовал на последнем рубеже вратарь Владимир Крынский.

"Олимпик", имея в активе 32 пункта, продолжает идти 9-м в турнирной таблице. Донецкий клуб опережает львовские "Карпаты", которые находятся в зоне переходных матчей, на 3 очка. "Арсенал" же поднялся со дна таблицы, куда "пушкарей" временно подвинул "Черноморец", на 11-е место. Сейчас у "канониров" 26 очков, а у одесситов на балл меньше.

Видео голов и обзор матча Арсенал-Киев – Олимпик

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