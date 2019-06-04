"Арсенал-Киев" неожиданно может остаться в УПЛ

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"Арсенал-Киев" может остаться в УПЛ
"Арсенал-Киев" может остаться в УПЛ / arsenal-kyiv.com

"Арсенал-Киев" может занять место донецкого "Олимпика" в УПЛ, который не получил аттестат на следующий сезон.

Как информирует FootballHub, "Арсенал-Киев", который занял последнее место в турнирной таблице УПЛ, все еще имеет шансы остаться в элите украинского футбола.

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Аттестационный комитет Украинской ассоциации футбола отказал в выдаче аттестата "Олимпику". Такое решение связано с тем, что клубные команды U-21 и U-19 получили дисквалификацию за договорные матчи.

А поскольку по регламенту соревнований команда не может участвовать без молодежных команд, то донецкий клуб не должен быть аттестован на следующий сезон УПЛ.

Таким образом, команда, занявшая последнее место в чемпионате и по спортивному принципу должна была вылететь в Первую Лигу, может сохранить за собой прописку в элите.

Спорт 24 писал, что в 32 туре УПЛ киевский "Арсенал" на своем поле принимал львовские "Карпаты". Матч в среду, 29 мая, закончился победой львовского клуба. "Канониры" же вылетел в Первую лигу.

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Теги: УПЛ ФК Арсенал-Киев Спорт Футбол Новости Спорта
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